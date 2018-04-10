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    Происшествия

    Во Львовской области обвалился мост, в реку упали люди

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    По данным полиции, инцидент произошел на Пасху в Червонограде Львовской области, в воду упали четыре человека, всех спасли, после чего движение по мосту было перекрыто.
    Мост упал через Западный Буг во Львовской области
    Эхо Червонограда

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Четыре человека упали в реку в Червонограде Львовской области в результате обвала моста через реку Западный Буг, сообщил в понедельник Українським Новинам представитель горуправления полиции.

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    Инцидент произошел 8 апреля.

    По словам собеседника агентства, всех пострадавших спасли.

    После этого движение по мосту было перекрыто.

    Мост ведет на кладбище, пострадавшие шли по нему посетить могилы близких, сказано в сообщении.

    В понедельник, 9 апреля, масштабная железнодорожная авария произошла во Львовской области: там перевернулись около десяти грузовых вагонов, многие из них получил серьезные повреждения.

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