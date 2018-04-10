Во Львовской области обвалился мост, в реку упали люди

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Четыре человека упали в реку в Червонограде Львовской области в результате обвала моста через реку Западный Буг, сообщил в понедельник Українським Новинам представитель горуправления полиции.

Инцидент произошел 8 апреля.

По словам собеседника агентства, всех пострадавших спасли.

После этого движение по мосту было перекрыто.

Мост ведет на кладбище, пострадавшие шли по нему посетить могилы близких, сказано в сообщении.

В понедельник, 9 апреля, масштабная железнодорожная авария произошла во Львовской области: там перевернулись около десяти грузовых вагонов, многие из них получил серьезные повреждения.