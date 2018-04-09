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    В Тернопольской области Audi рухнула в озеро: погибли трое

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    Полиция сообщает, что ранним утром 9 апреля на трассе Збараж-Подволочиск произошла трагедия: при падении автомобиля в озеро погибли три человека, еще одну девушка удалось откачать.
    Машина перевернулась в ставок на трассе Збараж - Подволочиск
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В Тернопольской области утром в понедельник три человека погибли в ДТП на трассе Збараж-Подволочиск, сообщает региональное управление Национальной полиции Украины.

    По информации полиции, автомобиль под управлением 20-летнего парня упал в озеро с трассы.

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    "Водитель автомобиля Audi А6 при проезде участка с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в став. На момент несчастья в автомобиле находилось на водителя шесть человек. Водитель и двое пассажиров — 2001 и 1995 рождения, погибли на месте происшествия. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения. Из них — два парня переохлаждения, а девушка находится в реанимации. Ее откачали после утопления", — говорится в сообщении полиции.

    Фото Национальной полиции Украины
    Машина перевернулась в ставок на трассе Збараж - Подволочиск

    Проводятся следственные действия.

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