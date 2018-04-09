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    В Киеве в одной из многоэтажек возник крупный пожар

    (обновлено: )35
    По информации ГСЧС, возгорание произошло в заброшенном коридоре общего пользования на 9-м этаже с последующим распространением огня на коридоры двух квартир.
    В Киеве в одном из многоквартирных домов горел 9-й этаж
    ГСЧС Киева

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в Деснянском районе на пр. Владимира Маяковского, 8-А в воскресенье, 8 апреля, возник пожар в жилом доме, сообщает ГСЧС Киева.

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    "По прибытию на место вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в заброшенном коридоре общего пользования на 9-м этаже с последующим распространением огня на коридоры двух квартир. В 19:20 пожар на площади 10 кв. м был локализован, а в 19:43 — ликвидирован", — говорится в сообщении.

    ГСЧС Киева
    В Киеве в одном из многоквартирных домов горел 9-й этаж

    Во время тушения пожара были спасены 7 человек, из них двое мужчин были госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения.

    ГСЧС Киева
    В Киеве в одном из многоквартирных домов горел 9-й этаж

    Ранее сообщалось, что под Киевом в селе Княжичи произошел пожар, в котором погибли четыре лошади.

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