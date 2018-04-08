В СИЗО Николаева прокомментировали ситуацию с заключенными

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина.

В СИЗО Николаев опровергли информацию о бунте в учреждении, сообщило агентство Укринформ

"В воскресенье в николаевском СИЗО часть подозреваемых отказалась по распоряжению администрации заходить в камеры. Ситуация контролируется", — сообщили агентству в СИЗО.

Также в СИЗО отметили, что никаких бунтов или погромов не зафиксировано.

В полиции области подтвердили, что сейчас подразделения ведомства охраняют периметр СИЗО на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее ряд СМИ сообщили, что заключенные устроили бунт в следственном изоляторе в украинском городе Николаев. Позже стало известно, что заключенных удалось уговорить зайти обратно в камеры.