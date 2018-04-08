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    В СИЗО Николаева прокомментировали ситуацию с заключенными

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    В СИЗО отметили, что никаких бунтов или погромов не зафиксировано. В полиции области подтвердили, что сейчас подразделения ведомства охраняют периметр СИЗО на случай чрезвычайных ситуаций.
    Ситуация в СИЗО Николаева
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    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. 

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    В СИЗО Николаев опровергли информацию о бунте в учреждении, сообщило агентство Укринформ.

    "В воскресенье в николаевском СИЗО часть подозреваемых отказалась по распоряжению администрации заходить в камеры. Ситуация контролируется", — сообщили агентству в СИЗО.

    Также в СИЗО отметили, что никаких бунтов или погромов не зафиксировано.

    В полиции области подтвердили, что сейчас подразделения ведомства охраняют периметр СИЗО на случай чрезвычайных ситуаций.

    Ранее ряд СМИ сообщили, что заключенные устроили бунт в следственном изоляторе в украинском городе Николаев. Позже стало известно, что заключенных удалось уговорить зайти обратно в камеры.

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