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    Из-за бунта в СИЗО Николаева стянули усиленные силы полиции

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    У здания СИЗО собралось около 10 сотрудников учреждения и управления пенитенциарной службы. Только часть из них одета в форменную одежду, остальные в гражданском.
    В Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт
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    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. 

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    К Николаевскому СИЗО из-за разгоревшегося бунта стянули усиленные силы полиции, передает "Новости-N".

    Сообщается, что на работу вызваны все сотрудники.

    Около здания СИЗО на Лагерном поле дежурит не менее трех усиленных отрядов Патрульной полиции Николаева. Кроме того, там собралось около 10 сотрудников учреждения и управления пенитенциарной службы. Только часть из них одета в форменную одежду, остальные в гражданском.

    Как отмечает издание, по всей видимости, их настолько экстренно вызвали на службу, что они даже не успели переодеться. Внутрь они пока не выходят, находятся на улице.

    Ранее стало известно, что заключенные СИЗО устроили бунт и отказались заходить в камеры после прогулки.

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