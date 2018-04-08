наверх
08.04.201818:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Бунт в СИЗО Николаева: заключенные отказались заходить в камеры

    (обновлено: )102770
    Утром около 50 человек вышли на прогулку, а после отказались возвращаться в камеры. При этом некоторые из них имели признаки наркотического и алкогольного опьянения.
    В Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт
    news.pn

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В следственном изоляторе Николаева в воскресенье часть подозреваемых отказалась заходить в камеры, сообщает "Преступности.НЕТ" со ссылкой на информацию пенитенциарной службы.

    Сообщается, что утром около 50 человек вышли на прогулку, а после отказались возвращаться в камеры. При этом некоторые из них имели признаки наркотического и алкогольного опьянения.

    По данным издания, зачинщиком произошедшего является гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж.

    news.pn
    В Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт

    В итоге дежурные подняли тревогу и сообщили о происходящем в Нацполицию. Сейчас администрация пытается вызвать в СИЗО всех сотрудников учреждения и ведет переговоры с подозреваемыми.

    Кроме того, администрация изолятора не может привлечь полицию или спецназ для прекращения беспорядков – план на такие действия должны согласовать в Минюсте, который курирует пенитенциарную службу.

    news.pn
    В Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт

    В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области изданию подтвердили информацию, что на линию "102" из СИЗО поступил сигнал об отказе нескольких десятков подозреваемых заходить в камеры.

    Сейчас по периметру изолятора также находятся сотрудники патрульной полиции и Нацгвардии в экипировке, чтобы избежать вероятных попыток подозреваемых сбежать с территории СИЗО.

    Напомним, в прошлом году около 200 заключенных сбежали из тюрьмы на юго-востоке Бразилии после очередного восстания. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Бортник: "Оказалось, что генерального прокурора у нас нет - есть экзекутор". Видео
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП