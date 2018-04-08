Бунт в СИЗО Николаева: заключенные отказались заходить в камеры

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В следственном изоляторе Николаева в воскресенье часть подозреваемых отказалась заходить в камеры, сообщает "Преступности.НЕТ" со ссылкой на информацию пенитенциарной службы.

Сообщается, что утром около 50 человек вышли на прогулку, а после отказались возвращаться в камеры. При этом некоторые из них имели признаки наркотического и алкогольного опьянения.

По данным издания, зачинщиком произошедшего является гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж.

news.pn В Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт

В итоге дежурные подняли тревогу и сообщили о происходящем в Нацполицию. Сейчас администрация пытается вызвать в СИЗО всех сотрудников учреждения и ведет переговоры с подозреваемыми.

Кроме того, администрация изолятора не может привлечь полицию или спецназ для прекращения беспорядков – план на такие действия должны согласовать в Минюсте, который курирует пенитенциарную службу.

news.pn В Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области изданию подтвердили информацию, что на линию "102" из СИЗО поступил сигнал об отказе нескольких десятков подозреваемых заходить в камеры.

Сейчас по периметру изолятора также находятся сотрудники патрульной полиции и Нацгвардии в экипировке, чтобы избежать вероятных попыток подозреваемых сбежать с территории СИЗО.

Напомним, в прошлом году около 200 заключенных сбежали из тюрьмы на юго-востоке Бразилии после очередного восстания.