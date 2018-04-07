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    В Одессе изъяли боеприпасы, которые готовились для провокаций - СБУ

    (обновлено: )16401
    В СБУ рассказали, что изъятые во время девяти обысков средства поражения могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей.
    Изъятое во время обысков в Одессе оружие и боеприпасы
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли во время обысков в Одессе боеприпасы и оружие, которые могли использоваться для провокаций, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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    По данным ведомства, сотрудники СБУ и Национальной полиции накануне пасхальных праздников провели масштабную операцию по изъятию оружия и боеприпасов в Одессе.

    "Во время проведения девяти обысков правоохранители в частности изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин, более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия. По оперативной информации спецслужбы, изъятые средства поражения могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей", — говорится в сообщении.

    Правоохранители завели уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. 

    Ранее сообщалось, что в Подольском районе Киева на Виноградаре совершен погром игорного заведения бандой в балаклавах.

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