В Одессе изъяли боеприпасы, которые готовились для провокаций - СБУ

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли во время обысков в Одессе боеприпасы и оружие, которые могли использоваться для провокаций, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, сотрудники СБУ и Национальной полиции накануне пасхальных праздников провели масштабную операцию по изъятию оружия и боеприпасов в Одессе.

"Во время проведения девяти обысков правоохранители в частности изъяли пистолет Макарова, два пистолета Вальтер, винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин, более тысячи патронов различного калибра и заготовки для изготовления кустарного огнестрельного оружия. По оперативной информации спецслужбы, изъятые средства поражения могли быть использованы для осуществления провокаций в местах массового скопления людей", — говорится в сообщении.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.

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