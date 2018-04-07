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    Силовики заявили о нарушении перемирия и обострении в Донбассе

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    В пресс-центре АТО сообщили, что в результате нарушения перемирия и обстрелов со стороны ополченцев, двое украинских военных получили ранения.
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Фото Управления Национальной полиции в Донецкой области

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что зафиксировали в Донбассе 42 обстрела своих позиций со стороны ополченцев за минувшие сутки, двое военных получили ранения.

    Пассажиры у автобусов в Европу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Как сообщает в понедельник пресс-центр АТО в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "42 обстрела позиций украинских защитников".

    "В результате вражеского огня двое украинских военных получили ранения", — уточняется в сообщении.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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