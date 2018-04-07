Силовики заявили о нарушении перемирия и обострении в Донбассе

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что зафиксировали в Донбассе 42 обстрела своих позиций со стороны ополченцев за минувшие сутки, двое военных получили ранения.

Как сообщает в понедельник пресс-центр АТО в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "42 обстрела позиций украинских защитников".

"В результате вражеского огня двое украинских военных получили ранения", — уточняется в сообщении.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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