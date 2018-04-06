В школе Житомирской области нашли около 2 тыс патронов

пресс-служба Нацполиции в Житомирской области

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители в одной из школ Радомышльского района Житомирской области изъяли почти 1 тысячу 700 патронов к нарезному оружию. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Так, 5 апреля в Радомышльское отделение обратилась директор одного из учебных заведений Радомышльского района с заявлением об обнаружении в классе 1 тыс 696 патронов калибра 5,6 мм к нарезному оружию.

Все боеприпасы были изъяты правоохранителями и переданы на экспертное исследование. В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.

Также по данному факту правоохранителями проводится проверка. Уголовная ответственность, определенная статьей 263 Уголовного кодекса Украины за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В полиции напомнили, что на территории Житомирской области продолжается месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Всего, за первую неделю апреля жители Житомирской области самостоятельно передали в полицию 35 единиц оружия и почти 2000 патронов.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на Контрактовой площади в подвале отселенного здания был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 152 мм.