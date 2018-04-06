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    Происшествия

    В доме Донецкой области произошел взрыв: найдено тело мужчины

    (обновлено: )5220
    Согласно предварительной информации, 46-летний потерпевший мог подорваться на гранате, которой он накануне вечером угрожал своему брату во время ссоры.
    Граната Ф-1
    wikipedia

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Жителя Опытного (Ясиноватский район) нашел мертвым в доме его брат. Предварительно установлено, что потерпевший погиб в результате подрыва гранаты. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

    Около 10 часов утра к сотрудникам полиции, которые несут службу в Очеретино, поступила информация о том, что в одном из домов с. Опытное Ясиноватского района обнаружен местный житель, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

    По предварительной информации, 46-летний потерпевший мог подорваться на гранате, которой он накануне вечером угрожал своему брату во время ссоры.

    "В тот же день, чтобы избежать тяжелых последствий, мужчина решил уйти из дома и переночевать в другом месте. На утро, когда он вернулся, увидел, что окна в доме разбиты, а его брат — мертв. Мужчина сразу позвал на помощь военных и сообщил о происшествии в полицию", — отметили в полиции.

    В настоящее время сведения по данному факту внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан Дружковского отделения полиции. На месте происшествия работают сотрудники полиции, несущие службу в Очеретинскому отделении полиции. Правоохранители выясняют полные обстоятельства происшествия.

    В конце марта в одном из сел Черкасской области боец АТО подорвал гранату в частном доме, обошлось без пострадавших.

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