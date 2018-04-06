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    За год в результате обстрелов на Донбассе погибли 32 мирных жителя

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    Донбасс: "пасхальное" перемирие (408)

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    Как отмечается, следственными группами задокументировано гибель 32-х и ранения 25 человек в результате вражеских обстрелов, повреждения и разрушения 211 жилых домов.
    Ситуация в Донбассе
    Пресс-центр штаба АТО

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. С мая прошлого года в результате обстрелов населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской области погибли 32 мирных жителя и были ранены 25 человек. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    "Следственными группами задокументировано гибель 32-х и ранения 25 человек в результате вражеских обстрелов, повреждения и разрушения 211 жилых домов, 36 ’объектов гражданской инфраструктуры и 12 транспортных средств", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что Украина продолжает документировать "факты вооруженной агрессии России", в первую очередь – обстрелов населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской области.

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    Прокурорско-следственные группы совместно с военнослужащими Вооруженных Сил проводили более сотни осмотров мест происшествий по фактам обстрелов, опросили более 300 свидетелей и потерпевших.

    Досудебным расследованием установлена причастность к совершению преступлений против украинского населения 11 человек. Одним из подозреваемых является генерал российской армии.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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