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    Под Одессой строитель до смерти забил коллегу

    (обновлено: )11010
    По данным полиции, строители одной бригады распивали алкогольные напитки, в ходе чего возникла ссора, переросшая в драку. Пострадавший мужчина скончался позже во сне.
    На месте пьяных разборок в селе Дачное Одесской области
    ГУ НП в Одесской области

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Драка произошла между двумя строителями во время распития алкогольных напитков в селе Дачном Одесской области, один из мужчин нанес смертельные ранения другому, он задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщает в пятницу региональная полиция.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Установлено, что 36-летний мужчина работал строителем и вместе с коллегами проживал в общежитии. Во время распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку, позже пьянка продолжилась. Под утро все покинули территорию строительного объекта, кроме избитого.

    "В тяжелом состоянии его нашли мужчины с другой бригады, которые утром пришли сменять коллег. Пострадавшему помогли добраться кровати. Во сне от полученных травм он скончался", — говорится в сообщении.

    Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.  Мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области женщина из ревности зарезала подругу.

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