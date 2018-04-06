Под Одессой строитель до смерти забил коллегу

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Драка произошла между двумя строителями во время распития алкогольных напитков в селе Дачном Одесской области, один из мужчин нанес смертельные ранения другому, он задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщает в пятницу региональная полиция.

Установлено, что 36-летний мужчина работал строителем и вместе с коллегами проживал в общежитии. Во время распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку, позже пьянка продолжилась. Под утро все покинули территорию строительного объекта, кроме избитого.

"В тяжелом состоянии его нашли мужчины с другой бригады, которые утром пришли сменять коллег. Пострадавшему помогли добраться кровати. Во сне от полученных травм он скончался", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области женщина из ревности зарезала подругу.