Вооруженный налет. Россиянин ограбил два лотерейных клуба в Харькове

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Гражданин России вместе со своим знакомым ограбили два лотерейных клуба за одну ночь в Харькове, сообщает в пятницу пресс-служба областной полиции.

Разбойные нападения произошли 31 марта в Киевском и Основянском районах города, но о них сообщается только 6 апреля.

"Злоумышленники, угрожая кассирам предметом, похожим на пистолет, завладели деньгами на общую сумму более 8000 гривен", — говорится в сообщении.

Установлено, что около 3.40 мужчины отдыхали в клубе на проспекте Московском. Через некоторое время между ними и персоналом заведения произошел конфликт по поводу денег. Один из злоумышленников достал предмет, похожий на пистолет. Угрожая им, мужчины завладели более 4 тысячами гривен из кассы и скрылись в неизвестном направлении. Через несколько часов аналогичное событие произошло в Основянском районе Харькова. Молодые люди сначала делали ставки и проиграли. Затем с угрозами применения оружия завладели деньгами из кассы лотерейного клуба в размере 4 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Удалось задержать одного из нападавших. Им оказался 35-летний россиянин. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Принимаются меры по установлению местонахождения второго злоумышленника и его задержания.

ГУ НП в Харьковской области/Facebook, 6 апреля 2018

Ранее группа молодых людей избила и ограбила продюсера украинского телеканала, после чего при попытке украсть товар из супермаркета напала на охранника с ножом в Киеве, злоумышленники задержаны.