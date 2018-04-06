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    Суд подтвердил приговор россиянину Агееву, осужденному на 10 лет

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    Апелляционный суд Луганской области вынес решение по приговору гражданину России Виктору Агееву. Его адвокат заявил, что намерен добиваться пересмотра приговора в Верховном суде Украины
    Россиянин Виктор Агеев
    Украинская правда

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Луганской области оставил без изменений приговор суда первой инстанции, который приговорил россиянина Виктора Агеева к 10 годам тюремного заключение, сообщил адвокат осужденного Виктор Чевгуз.

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    В январе Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в "террористической организации" и "незаконное хранение оружия".

    "Апелляционный суд Луганской области согласился с приговором и оставил в силе как квалификацию так и меру наказание 10 лет лишения свободы", — сказал Чевгуз РИА Новости.

    Адвокат заявил, что намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

    Напомним, в июне 2017 года в Донбассе в районе Бахмутской трассы украинскими военными был задержан Агеев и еще несколько участников боевых действий. Украинские силовики заявили, что он является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.

    Также в феврале 2018 года Дарницкий и Подольский районные суды Киева признали виновными в госизмене и дезертирстве российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно.

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