СМИ узнали подробности покушения на депутата в Житомирской области

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Мэр города Новоград-Волынский Житомирской области Виктор Весельский сообщил подробности покушения на депутата горсовета Олега Ващенко.

Novograd.city сообщает, что пострадавший депутат выплюнул одну пулю изо рта.

Медики оперативно прибыли на место происшествия и госпитализировали пострадавшего, который потерял много кровик и находился в крайне тяжелом состоянии. Депутату сделали две операции.

Как стало известно, одна пуля прошла навылет над правым легким ниже ключицы, вторая насквозь вышла через рот, а третья — осталась в теле. У потерпевшего сломана ключица, пневмоторакс правого легкого и сломанное ребро. Медики так и не смогли вытащить пулю, которая остановилась вблизи позвоночника.

По информации портала, в Ващенко стреляли 5 раз, трижды попали. Вероятно, целились в сердце.

Ранее сообщалось, что неизвестный в балаклаве вечером в среду стрелял в 45-летнего предпринимателя в Новоград-Волынском Житомирской области и ранил его.