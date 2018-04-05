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    СМИ узнали подробности покушения на депутата в Житомирской области

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    Неизвестные, которые совершили покушение на депутата горсовета Олега Ващенко, стреляли в него пять раз, три раза попали.
    На месте ЧП в Житомирской области
    novograd.city

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Мэр города Новоград-Волынский Житомирской области Виктор Весельский сообщил подробности покушения на депутата горсовета Олега Ващенко.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Novograd.city сообщает, что пострадавший депутат выплюнул одну пулю изо рта. 

    Медики оперативно прибыли на место происшествия и госпитализировали пострадавшего, который потерял много кровик и находился в крайне тяжелом состоянии. Депутату сделали две операции.

    Как стало известно, одна пуля прошла навылет над правым легким ниже ключицы, вторая насквозь вышла через рот, а третья — осталась в теле. У потерпевшего сломана ключица, пневмоторакс правого легкого и сломанное ребро. Медики так и не смогли вытащить пулю, которая остановилась вблизи позвоночника.

    По информации портала, в Ващенко стреляли 5 раз, трижды попали. Вероятно, целились в сердце. 

    Ранее сообщалось, что неизвестный в балаклаве вечером в среду стрелял в 45-летнего предпринимателя в Новоград-Волынском Житомирской области и ранил его.

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