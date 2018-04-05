СБУ назвала организатора теракта, в котором пострадал Мосийчук

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила о причастности сотрудника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России к теракту возле телеканала Espreso.TV в Киеве, в ходе которого пострадал народный депутат Игорь Мосийчук. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передают "Українські Новини".

По его словам, сотрудник ГУ Генштаба России непосредственно управлял "операцией".

Он сообщил, что в исполнении теракта подозреваются уроженец Азербайджана Александр Григорян, уроженец Волыни Игорь Лысак, которые сейчас скрываются в России. При этом по подозрению в теракте задержан Михаил Мятных, который на данный момент арестован.

По словам заместителя прокурора Киева Павла Кононенко, в рамках расследования дела были допрошены 800 человек, в частности местные жители и проживающие возле телеканала. Было установлено 112 камер видеонаблюдения, информация с которых была изъята и обработана. Эта информация позволила выйти на подозреваемых.

По делу было назначено 25 судебных экспертиз. Лысаку и Григоряну сообщено о подозрении заочно, они оглашены в розыск. Устанавливаются и другие подозреваемые в теракте.

Целью преступления, по словам Кононенко, был теракт и запугивание граждан.

Взрыв на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве произошел в конце октября 2017 года. По данным МВД Украины, погибли два человека — проходивший мимо бывший сотрудник министерства Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир. Пострадали четыре человека, среди которых Мосийчук и известный украинский политолог Виталий Бала.

Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.