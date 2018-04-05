В Житомирской области совершено покушение на депутата

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Неизвестный в балаклаве вечером в среду стрелял в 45-летнего предпринимателя в Новоград-Волынском Житомирской области и ранил его, сообщает пресс-служба областной полиции.

В свою очередь местный сайт 04141.com сообщает, что ранение получил депутат городского совета Олег Ващенко. Нападение произошло около 20:20 возле дома культуры имени Леси Украинки в центре города.

"Происшествие произошло около 20.10, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. Неизвестный в балаклаве совершил несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее грудной клетки", — говорится в сообщении.

На территории Барановского, Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов области введены специальные меры "Сирена".

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.