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    Происшествия

    В Житомирской области совершено покушение на депутата

    (обновлено: )13
    По данным местного издания, ранение получил депутат Новоград-Волынского городского совета Олег Ващенко. В свою очередь полиция сообщает, что пострадал 45-летний предприниматель.
    На месте покушения на депутата Новоград-Волынского горсовета
    zt.npu.gov.ua

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Неизвестный в балаклаве вечером в среду стрелял в 45-летнего предпринимателя в Новоград-Волынском Житомирской области и ранил его, сообщает пресс-служба областной полиции.

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    В свою очередь местный сайт 04141.com сообщает, что ранение получил депутат городского совета Олег Ващенко. Нападение произошло около 20:20 возле дома культуры имени Леси Украинки в центре города.

    "Происшествие произошло около 20.10, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. Неизвестный в балаклаве совершил несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее грудной клетки", — говорится в сообщении.

    На территории Барановского, Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов области введены специальные меры "Сирена".

    Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    04141.com.ua
    Депутат Новоград-Волынского городского совета Олег Ващенко

     

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