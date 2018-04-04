В Николаеве солдат снял свой сиуцид на мобильный телефон - СМИ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Николаеве военнослужащий полка особого назначения ВВС Украины снял момент собственного самоубийства на свой мобильный телефон.

Об этом "Новостям-N" рассказали сослуживцы погибшего.

"21-летний солдат, получив оружие для несения службы, зашел в туалет, включил видеозапись на своем телефоне и поставил его перед собой. Затем он зарядил автомат АК-74, приставил ствол ко лбу…Прибежавшие на выстрел сослуживцы обнаружили парня уже мертвым", — сообщает портал.

На место происшествия вызвали полицию, военную службу правопорядка, военную прокуратуру. В кармане форменной куртки была обнаружена короткая предсмертная записка, в которой солдат сообщал, что жить так больше не может, и обращение к матери с просьбой не возвращаться в страну и оставаться за рубежом (мать погибшего солдата работает за границей). Телефон погибшего с видеозаписью изъяли правоохранители.

По факту смерти военнослужащего открыто уголовное производство.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне АТО еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих.