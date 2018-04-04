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    Происшествия

    Возле центрального рынка в Черкассах нашли гранату

    (обновлено: )1320
    По данным местного издания, гранату обнаружили в среду жители Черкасс во время уборки на центральном рынке. Она была в ржавом состоянии, а запал был в земле.
    На месте обнаружения гранаты в Черкассах
    vikka.ua

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Взрывоопасный предмет, похожий на боевую гранату, обнаружили в среду во время уборки на перекрестке улиц Гоголя — Небесной Сотни в Черкассах, сообщила vikka.ua пресс-секретарь Управления патрульной полиции в регионе Зоя Вовк.

    "Гранату обнаружили жители Черкасс во время уборки на центральном рынке. Она была в ржавом состоянии, а запал был прикопан в земле", — пишет издание.

    vikka.ua
    На месте обнаружения гранаты в Черкассах

    Приехав на место вызова, патрульные огородили территорию и эвакуировали людей с места происшествия. Туда прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.

    Обнаруженный предмет изъяли и обезвредили. 

    В конце марта в одном из сел Черкасской области боец АТО подорвал гранату в частном доме, обошлось без пострадавших.

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