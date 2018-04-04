Возле центрального рынка в Черкассах нашли гранату

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Взрывоопасный предмет, похожий на боевую гранату, обнаружили в среду во время уборки на перекрестке улиц Гоголя — Небесной Сотни в Черкассах, сообщила vikka.ua пресс-секретарь Управления патрульной полиции в регионе Зоя Вовк.

"Гранату обнаружили жители Черкасс во время уборки на центральном рынке. Она была в ржавом состоянии, а запал был прикопан в земле", — пишет издание.

vikka.ua На месте обнаружения гранаты в Черкассах

Приехав на место вызова, патрульные огородили территорию и эвакуировали людей с места происшествия. Туда прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Обнаруженный предмет изъяли и обезвредили.

В конце марта в одном из сел Черкасской области боец АТО подорвал гранату в частном доме, обошлось без пострадавших.