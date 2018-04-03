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    В Киеве сожгли польский флаг возле посольства Польши

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    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил акцию перед посольством Польши в Киеве, во время которой неизвестные сожгли польский флаг, после чего сбежали с места преступления.
    Флаг Польши
    JANEK SKARZYNSKI / AFP

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Польский МИД протестует из-за инцидента перед посольством Польши в Киеве, во время которого был сожжен флаг страны. Как говорится в размещенном на сайте польского МИД заявлении, в связи с событием был вызван заместитель посла Украины в Польше, ему вручили ноту протеста, сообщает "Европейская правда".

    "Министерство иностранных дел выразило возмущение показным поведением демонстрантов и отсутствием должного ответа со стороны украинских сотрудников службы безопасности", — говорится в заявлении.

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    Представитель украинского посольства заверил, что местные власти осудили этот позорный поступок и проинформировали о деятельности компетентных служб, которая должна привести к быстрому выявлению и наказанию виновных.

    МИД Польши заявляет, что "это был еще один инцидент, связанный с антипольскими настроениями на территории Украины за последние недели".

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил акцию перед посольством Польши в Киеве, во время которой неизвестные сожгли польский флаг.

    "Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не иначе, чем очередная провокация, подлое нападение на нашу дружбу. Люди, у которых доброе сердце, никогда не станут глумиться над символом других наций", — написал Климкин в Twitter.

    Ранее СМИ сообщили, что возле здания консульства Польши в Киеве произошла потасовка, охраннику дипведомства плюнули в лицо.

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