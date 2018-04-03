В Киеве сожгли польский флаг возле посольства Польши

JANEK SKARZYNSKI / AFP

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Польский МИД протестует из-за инцидента перед посольством Польши в Киеве, во время которого был сожжен флаг страны. Как говорится в размещенном на сайте польского МИД заявлении, в связи с событием был вызван заместитель посла Украины в Польше, ему вручили ноту протеста, сообщает "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел выразило возмущение показным поведением демонстрантов и отсутствием должного ответа со стороны украинских сотрудников службы безопасности", — говорится в заявлении.

Представитель украинского посольства заверил, что местные власти осудили этот позорный поступок и проинформировали о деятельности компетентных служб, которая должна привести к быстрому выявлению и наказанию виновных.

МИД Польши заявляет, что "это был еще один инцидент, связанный с антипольскими настроениями на территории Украины за последние недели".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил акцию перед посольством Польши в Киеве, во время которой неизвестные сожгли польский флаг.

"Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не иначе, чем очередная провокация, подлое нападение на нашу дружбу. Люди, у которых доброе сердце, никогда не станут глумиться над символом других наций", — написал Климкин в Twitter.

Рішуче засуджую провокаційну акцію перед Посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 апреля 2018 г.

Ранее СМИ сообщили, что возле здания консульства Польши в Киеве произошла потасовка, охраннику дипведомства плюнули в лицо.