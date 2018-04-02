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    Пропавший в Донбассе военнослужащий найден мертвым

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (392)

    (обновлено: )18201
    После проведения судебно-медицинской экспертизы и процесса опознания представители гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" доставили тело к месту погребения. Подробности гибели военное не сообщаются.
    Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
    REUTERS Oleksandr Klymenko

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Пропавший 29 марта в Донбассе украинский военнослужащий найден мертвым, сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский.

    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото
    "Пасхальное" перемирие в Донбассе: "Патронов не жалеть"

    "Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным", – отметил Сушинский в комментарии "Украинской правде".

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    Он добавил, что после проведения судебно-медицинской экспертизы и процесса опознания представители гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" доставили тело к месту погребения.

    Каких-либо дополнительных деталей Сушинский не сообщил.

    Напомним, об исчезновении военнослужащего в зоне АТО стало известно 29 марта. 

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