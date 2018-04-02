Пропавший в Донбассе военнослужащий найден мертвым

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Пропавший 29 марта в Донбассе украинский военнослужащий найден мертвым, сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский.

"Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным", – отметил Сушинский в комментарии "Украинской правде".

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Он добавил, что после проведения судебно-медицинской экспертизы и процесса опознания представители гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" доставили тело к месту погребения.

Каких-либо дополнительных деталей Сушинский не сообщил.

Напомним, об исчезновении военнослужащего в зоне АТО стало известно 29 марта.