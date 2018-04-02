Все горняки в обесточенной шахте в Донбассе подняты на поверхность

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Все горняки, находившиеся под землей в шахте "Горная" в Луганской области, которую отключали от электроэнергии, подняты на поверхность, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее Волынец заявил, что в понедельник госпредприятие "Региональные электрические сети" отключило электричество на шахтах госпредприятия "Первомайскуголь" в Луганской области, в шахте "Горная" остались заблокированными 240 горняков.

Как пояснил Волынец, благодаря вмешательству киевских властей были достигнуты договоренности для решения критической ситуации на шахтах "Первомайскугля" — подать электроэнергию, включить подъемники и в течение 80 минут поднять всех людей на поверхность.

"Как и договаривались, на 80 минут была включена электроэнергия и все шахтеры были подняты на поверхность", — написал Волынец в Facebook.

Он отметил, что теперь остается открытым вопрос откачки воды из горных выработок и сохранность технического оборудования. "Для этого нужны люди, которые будут обслуживать и контролировать эти процессы", — добавил Волынец.

По его словам, в понедельник также была отключена электроэнергия на шахтах госпредприятий "Лисичанскуголь", "Селидовуголь" и "Мирноградуголь".