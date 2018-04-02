Союз журналистов сообщил о 10 случаях нападения на работников СМИ

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Десять случаев применения физической агрессии по отношению к журналистам зафиксировано в Украине в марте, сообщила в понедельник пресс-служба Союза журналистов Украины.

Ранее Союз журналистов Украины заявил, что за первые два месяца 2018 года зафиксировано десять случаев применения физического насилия по отношению к журналистам, восемь из них — в феврале.

"Согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов проводит совместно с партнерскими организациями, в марте зафиксировано десять проявлений физической агрессии по отношению к журналистам", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Союза журналистов, нападения произошли в трех курортных городах Украины: Одессе, Геническе и Бердянске. Пострадали и журналисты в Полтавской, Днепропетровской, Волынской областях, а также трое в Киеве. Кроме того, о нападении и избиении заявил азербайджанский журналист, который проходит в Киеве экстрадиционную проверку.

Ранее сообщалось, что журналисты телеканала "2+2" в репортаже с места боевых действий в Донбассе раскрыли позиции ВСУ.