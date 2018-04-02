Киевский водитель улетел с дороги и врезался в киоск

Фото facebook/KievOperativ
КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Киеве произошла резонансная авария на кольце Драйзера — Маяковского в Деснянском районе: водитель Toyota не справился с управлением и слетел с дороги.
При аварии машина вывернула два бетонных отбойника и скатилась по склону прямо в торговый киоск.
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Владелец авто пострадал, с места происшествия его увезла скорая помощь.
Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Автомобиль Toyota слетел с круга и врезался в киоск на Троещине в Деснянском районе Киева
Аварии на это участке дороги не редкость. В предыдущий раз ограждение на этом круге протаранил и слетел в пешеходную зону водитель Volkswagen, авто которого рухнуло с десятиметровой высоты.