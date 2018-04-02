наверх
02.04.201816:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Киевский водитель улетел с дороги и врезался в киоск

    (обновлено: )254
    На круговом перекрестке улица Драйзера и Маяковского в Деснянском районе столицы произошло резонансная авария: внедорожник Toyota пробил отбойник и с круга рухнул на торговый кисок.
    Автомобиль Toyota слетел с круга и врезался в киоск на Троещине в Деснянском районе Киева
    Фото facebook/KievOperativ

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Киеве произошла резонансная авария на кольце Драйзера — Маяковского в Деснянском районе: водитель Toyota не справился с управлением и слетел с дороги.

    При аварии машина вывернула два бетонных отбойника и скатилась по склону прямо в торговый киоск.

    Смотрите также: За ночь в Киеве в строительный котлован по очереди упали два авто

    Владелец авто пострадал, с места происшествия его увезла скорая помощь.

    Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
    Автомобиль Toyota слетел с круга и врезался в киоск на Троещине в Деснянском районе Киева

    Аварии на это участке дороги не редкость. В предыдущий раз ограждение на этом круге протаранил и слетел в пешеходную зону водитель Volkswagen, авто которого рухнуло с десятиметровой высоты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших