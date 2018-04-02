Разочаровался в жизни. В Одессе француз пытался совершить суицид

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В центре Одессы правоохранители предотвратили попытку самоубийства гражданина Франции.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 1 апреля вечером поступило сообщение о том, что молодой мужчина намеревается совершить суицид в центре города.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, гражданина Франции, 1993 года рождения, удалось спасти, благодаря полицейским, нацгвардейцам и прохожим.

Мужчина признался, что разочаровался в жизни, но его удалось переубедить.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне АТО еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих.