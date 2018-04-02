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    Разочаровался в жизни. В Одессе француз пытался совершить суицид

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    В полиции сообщили, что правоохранителям удалось отговорить гражданина Франции от самоубийства.
    Полиция. Архивное фото
    facebook.com/Bilosh

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В центре Одессы правоохранители предотвратили попытку самоубийства гражданина Франции.

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    Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 1 апреля вечером поступило сообщение о том, что молодой мужчина намеревается совершить суицид в центре города.

    По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, гражданина Франции, 1993 года рождения, удалось спасти, благодаря полицейским, нацгвардейцам и прохожим.

    Мужчина признался, что разочаровался в жизни, но его удалось переубедить.

    Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне АТО еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих.

     

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