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    Происшествия

    В Киеве мужчина погиб, упав на козырек подъезда

    (обновлено: )170
    В Киеве тело выпавшего мужчины обрушило козырек подъезда и заблокировало вход в многоэтажку. Чрезвычайное происшествие случилось на улице Бальзака в Деснянском районе.
    В Киевве мужчина упал на козырек подъезда и погиб
    Фото facebook.com/aleksandra.gorchinskay

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в Деснянском районе мужчина погиб, упав с высоты на козырек подъезда, в котором он проживал.

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    ЧП произошло в многоэтажном доме на улице Бальзака.

    "Люди не могут ни зайти, ни выйти из подъезда. Как раз дети с уроков возвращаются", — сообщила пользователь Facebook Александра Горчинская, ставшая свидетелем происшествия.

    Тело погибшего лежит на ступенях подъезда, прибывшие медики накрыли его черной пленкой.

    Ранее сообщалось, что в Деснянском районе города Киева, на территории жилмассива "Троещина", в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт с мужчиной внутри. Он выжил, но был госпитализирован.

    Фото facebook.com/aleksandra.gorchinskay
    В Киеве мужчина упал на козырек подъезда и погиб
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