В Киеве мужчина погиб, упав на козырек подъезда

Фото facebook.com/aleksandra.gorchinskay

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в Деснянском районе мужчина погиб, упав с высоты на козырек подъезда, в котором он проживал.

ЧП произошло в многоэтажном доме на улице Бальзака.

"Люди не могут ни зайти, ни выйти из подъезда. Как раз дети с уроков возвращаются", — сообщила пользователь Facebook Александра Горчинская, ставшая свидетелем происшествия.

Тело погибшего лежит на ступенях подъезда, прибывшие медики накрыли его черной пленкой.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе города Киева, на территории жилмассива "Троещина", в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт с мужчиной внутри. Он выжил, но был госпитализирован.