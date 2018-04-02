В Киеве мужчина погиб, упав на козырек подъезда

Фото facebook.com/aleksandra.gorchinskay
КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Киеве в Деснянском районе мужчина погиб, упав с высоты на козырек подъезда, в котором он проживал.
ЧП произошло в многоэтажном доме на улице Бальзака.
"Люди не могут ни зайти, ни выйти из подъезда. Как раз дети с уроков возвращаются", — сообщила пользователь Facebook Александра Горчинская, ставшая свидетелем происшествия.
Тело погибшего лежит на ступенях подъезда, прибывшие медики накрыли его черной пленкой.
Ранее сообщалось, что в Деснянском районе города Киева, на территории жилмассива "Троещина", в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт с мужчиной внутри. Он выжил, но был госпитализирован.
Фото facebook.com/aleksandra.gorchinskay
В Киеве мужчина упал на козырек подъезда и погиб