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    Вор оставил одесскую больницу без электричества

    (обновлено: )9930
    По данным полиции, в субботу вечером в одном из корпусов больницы исчезли кабели, в операционной пропало напряжение на оборудовании, жизненно необходимом для пациентов. Персонал больницы сутки работал в авральном режиме, часть пациентов перевели в другой корпус.
    Больница. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Больница в Одессе осталась без электричества из-за вора, который срезал кабели на продажу, сообщил советник главы управления полиции Одесской области Руслан Форостяк.

    "Был задержан негодяй, который срезал кабели электросети с целью наживы в больничном учреждении скорой помощи, в известной всей Одессе "Еврейской" больнице", — написал Форостяк.

    Железная дорога. Архивное фото
    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк
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    По его данным, в субботу вечером в одном из корпусов больницы исчезли кабели, в операционной пропало напряжение на оборудовании, жизненно необходимом для пациентов. Персонал больницы сутки работал в авральном режиме, часть пациентов перевели в другой корпус.

    Сутки пытались восстановить электроснабжение, бросали переноски с рабочего корпуса. Однако в воскресенье электричество пропало и там.

    "На чердак крыши залезает лично замглавного врача по техническому оснащению, где сталкивается нос к носу с негодяем, который срезал кабели… Задержать вора удалось аж через три квартала от больницы", — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее в Киеве двое мужчин оставили жителей Днепровского района без телефонной связи — злоумышленники украли телефонный кабель, но их планам помешало срабатывание сигнализации.

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