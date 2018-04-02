В Хмельницкой области мужчина убил и расчленил товарища

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Хмельницкой области силовики вычислили и задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении своего товарища.

"Убийство произошло в ночь с 28 на 29 марта в одной из квартир в райцентре Красилов. 37-летний подозреваемый и 27-летний пострадавший вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора, в результате которой старший из мужчин кухонным ножом ударил своего оппонента в грудь, от чего последний скончался на месте происшествия. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил убитого, разложил части в пакеты и разнес по разным мусорным бакам. Но это не помогло ему избежать ответственности", — сообщает полиция области.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Напомним, ранее стало известно, что в Ирпене Киевской области жестоко пытали и убили 81-летнего мужчину и его 79-летнюю жену.