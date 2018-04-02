наверх
02.04.201813:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Хмельницкой области мужчина убил и расчленил товарища

    (обновлено: )9710
    В Хмельницкой области работники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении человека. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник разложил части тела в пакеты и разнес по разным мусорным бакам.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Хмельницкой области силовики вычислили и задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении своего товарища. 

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
    Перешли на "темную" сторону. Криминалом занялись настоящие профессионалы

    "Убийство произошло в ночь с 28 на 29 марта в одной из квартир в райцентре Красилов. 37-летний подозреваемый и 27-летний пострадавший вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора, в результате которой старший из мужчин кухонным ножом ударил своего оппонента в грудь, от чего последний скончался на месте происшествия. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил убитого, разложил части в пакеты и разнес по разным мусорным бакам. Но это не помогло ему избежать ответственности", — сообщает полиция области.

    Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

    Напомним, ранее стало известно, что в Ирпене Киевской области жестоко пытали и убили 81-летнего мужчину и его 79-летнюю жену.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших