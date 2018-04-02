За ночь в Киеве сгорели три автомобиля

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Спасатели за ночь дважды выезжали тушить горящие автомобили во дворах домов в Киеве, причины возгораний, при которых никто не пострадал, выясняют правоохранители, сообщается в понедельник на сайте главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Ранее СМИ сообщили, что ночью в Киеве на улице Анны Ахматовой взорвался автомобиль. Полиция опровергла факт взрыва.

Как подтвердили в управлении, в 00.56 спасателям поступило сообщение, что в Дарницком районе Киева на улице Анны Ахматовой загорелся автомобиль.

"На место происшествия были немедленно отправлены бойцы 24-й государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, во дворе 23-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле Volkswagen возник пожар. В 01.18 пожарные ликвидировали возгорание. В результате пожара поврежден салон, стекло, лакокрасочное покрытие, моторный отсек, двери, капот, багажный отсек и крышу автомобиля", — говорится в сообщении.

Второй вызов поступил из Подольского района в 3.33 — на проспекте Георгия Гонгадзе во дворе 9-этажного жилого дома загорелись два автомобиля. На место происшествия было направлено дежурное отделение. По данным спасателей, возгорание возникло в припаркованных автомобилях Toyota. Уже в 3.55 оно было ликвидировано.

По данным ведомства, машины сгорели полностью, также повреждены пластиковые детали и лакокрасочное покрытие припаркованного рядом автомобиля Lanos.

"Причины возникновения обоих пожаров сейчас выясняются правоохранительными органами", — говорится в сообщении.