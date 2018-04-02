наверх
02.04.201811:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    За ночь в Киеве сгорели три автомобиля

    (обновлено: )11720
    На проспекте Георгия Гонгадзе во дворе 9-этажного жилого дома загорелись два автомобиля. По данным спасателей, возгорание возникло в припаркованных автомобилях Toyota.
    Сгоревшее авто. Архивное фото
    Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Спасатели за ночь дважды выезжали тушить горящие автомобили во дворах домов в Киеве, причины возгораний, при которых никто не пострадал, выясняют правоохранители, сообщается в понедельник на сайте главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в столице.

    Ранее СМИ сообщили, что ночью в Киеве на улице Анны Ахматовой взорвался автомобиль. Полиция опровергла факт взрыва.

    Взрыв авто в Киеве
    Канал Kyiv Operativ на Youtube
    Взрыв авто в Киеве. Появилось видео

    Как подтвердили в управлении, в 00.56 спасателям поступило сообщение, что в Дарницком районе Киева на улице Анны Ахматовой загорелся автомобиль.

    "На место происшествия были немедленно отправлены бойцы 24-й государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, во дворе 23-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле Volkswagen возник пожар. В 01.18 пожарные ликвидировали возгорание. В результате пожара поврежден салон, стекло, лакокрасочное покрытие, моторный отсек, двери, капот, багажный отсек и крышу автомобиля", — говорится в сообщении.

    Второй вызов поступил из Подольского района в 3.33 — на проспекте Георгия Гонгадзе во дворе 9-этажного жилого дома загорелись два автомобиля. На место происшествия было направлено дежурное отделение. По данным спасателей, возгорание возникло в припаркованных автомобилях Toyota. Уже в 3.55 оно было ликвидировано.

    По данным ведомства, машины сгорели полностью, также повреждены пластиковые детали и лакокрасочное покрытие припаркованного рядом автомобиля Lanos.

    "Причины возникновения обоих пожаров сейчас выясняются правоохранительными органами", — говорится в сообщении.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Савченко сдала депутатскую карточку и вышла из здания ВР
    Арест Савченко: следствие, суд