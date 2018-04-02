В Запорожье пожар вспыхнул в супермаркете

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В центре Запорожья произошел пожар в магазине сети супермаркетов "Варус", расположенном на улице Яценко.
На вызов прибыли более 50 спасателей ГСЧС, которым удалось ликвидировать возгорание, однако пламя успело нанести серьезные повреждения зданию магазина.
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Сообщается, что на территории супермаркета загорелись поддоны из дерева, после этого огонь перекинулся на арматуру газового счетчика, всыхнула газово-воздушная смесь. Огонь чудом не перекинулся на торговый зал.
На месте происшествия работали 13 машин и 52 сотрудника ГСЧС. По факту пожара идет расследование.
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