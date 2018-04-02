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    В Запорожье пожар вспыхнул в супермаркете

    (обновлено: )164
    На вызов прибыли более 50 спасателей ГСЧС, которым удалось ликвидировать возгорание, однако пламя успело нанести серьезные повреждения зданию магазина.
    Пожар в супермаркете Варус в Запорожье
    Фото 061.ua

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В центре Запорожья произошел пожар в магазине сети супермаркетов "Варус", расположенном на улице Яценко.

    На вызов прибыли более 50 спасателей ГСЧС, которым удалось ликвидировать возгорание, однако пламя успело нанести серьезные повреждения зданию магазина.

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    Сообщается, что на территории супермаркета загорелись поддоны из дерева, после этого огонь перекинулся на арматуру газового счетчика, всыхнула газово-воздушная смесь. Огонь чудом не перекинулся на торговый зал.

    Фото 061.ua
    Спасатели ликвидируют последствия пожара в супермаркете "Варус" в Запорожье

    На месте происшествия работали 13 машин и 52 сотрудника ГСЧС. По факту пожара идет расследование.

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    Сегодня ночью в Запорожье случилось ЧП: в центре загорелся супермаркет. На улице Яценко горел "Варус", сообщают в ГСЧС. На территории супермаркета загорелись поддоны из дерева, после этого пожар перекинулся на арматуру газового счетчика, всполыхнула газово-воздушная смесь. Огонь чудом не перекинулся на торговый зал. На месте происшествия работали 13 машин и 52 сотрудника ГСЧС. По факту пожара идет расследование.  Подробнее: http://gazeta.zp.ua/news/v-tsentre-zaporozhja-gorel-supermarket-foto
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