В Черниговской области мужчина зарубил сожительницу топором

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Полиция Черниговской области задержала мужчину, который зарубил и закопал в лесу жительницу Козелецкого района, сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

Тело жертвы откопали в присутствии понятых и судмедэксперта, который в дальнейшем установил причину смерти женщины от обширного кровотечения вследствие разрыва печени и колото-рубленых ран на голове и лице.

Оперативники установили личность погибшей и на поиски убийцы ушло несколько часов. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Козелецкого района.

После задержания мужчина сразу рассказал полиции, что после употребления алкоголя у него с сожительницей возникла ссора. Выяснение отношений закончилось тем, что подозреваемый, подогретый спиртным, жестоко избил женщину, а затем зарубил ее топором.

Мужчина продолжил пьянку, а на следующий день на санках вывез тело за пределы населенного пункта и закопал в лесополосе. Чтобы избавиться от вещественных доказательств он собрал окровавленные вещи и выбросил на свалку.

Facebook полиции Черниговской области Мужчина убил сожительницу и закопал тело в лесу

Подозреваемый задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса в Украине (убийство) — наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области суд взял под стражу 28-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном убийстве любовника своей сожительницы.