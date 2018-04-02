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    В Черниговской области мужчина зарубил сожительницу топором

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (348)

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    Тело жертвы откопали в присутствии понятых и судмедэксперта, который в дальнейшем установил причину смерти женщины от обширного кровотечения вследствие разрыва печени и колото-рубленых ран на голове и лице.
    Мужчина убил сожительницу и закопал тело в лесу
    Facebook полиции Черниговской области

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Полиция Черниговской области задержала мужчину, который зарубил и закопал в лесу жительницу Козелецкого района, сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

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    Тело жертвы откопали в присутствии понятых и судмедэксперта, который в дальнейшем установил причину смерти женщины от обширного кровотечения вследствие разрыва печени и колото-рубленых ран на голове и лице.

    Оперативники установили личность погибшей и на поиски убийцы ушло несколько часов. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Козелецкого района.

    После задержания мужчина сразу рассказал полиции, что после употребления алкоголя у него с сожительницей возникла ссора. Выяснение отношений закончилось тем, что подозреваемый, подогретый спиртным, жестоко избил женщину, а затем зарубил ее топором.

    Мужчина продолжил пьянку, а на следующий день на санках вывез тело за пределы населенного пункта и закопал в лесополосе. Чтобы избавиться от вещественных доказательств он собрал окровавленные вещи и выбросил на свалку.

    Facebook полиции Черниговской области
    Мужчина убил сожительницу и закопал тело в лесу

    Подозреваемый задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса в Украине (убийство) — наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области суд взял под стражу 28-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном убийстве любовника своей сожительницы.

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