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    В игорном заведении под Житомиром прогремел взрыв

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (346)

    (обновлено: )10811
    По данным полиции, в помещении игорного заведения неизвестный оставил в коридоре предмет, который около 4.30 взорвался. В это время в одной из комнат находились четыре человека, никто из них не пострадал.
    Взрыв в игорном заведении Малина Житомирской области
    zt.npu.gov.ua

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в игорном заведении Малина Житомирской области, пострадавших нет, сообщила в воскресенье пресс-служба областной полиции.

    "В помещении игорного заведения неизвестный оставил в коридоре предмет, который около 4.30 взорвался. В это время в одной из комнат находились четыре человека, никто из них не пострадал", — говорится в сообщении.

    zt.npu.gov.ua
    Взрыв в игорном заведении Малина Житомирской области

    По данным полиции, по предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5.

    Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

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    В феврале на проспекте Героев Сталинграда, 65, в Киеве произошло нападение на одно из игорных заведений, был задержан подросток.

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