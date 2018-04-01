В игорном заведении под Житомиром прогремел взрыв

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в игорном заведении Малина Житомирской области, пострадавших нет, сообщила в воскресенье пресс-служба областной полиции.

"В помещении игорного заведения неизвестный оставил в коридоре предмет, который около 4.30 взорвался. В это время в одной из комнат находились четыре человека, никто из них не пострадал", — говорится в сообщении.

zt.npu.gov.ua Взрыв в игорном заведении Малина Житомирской области

По данным полиции, по предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5.

Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

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В феврале на проспекте Героев Сталинграда, 65, в Киеве произошло нападение на одно из игорных заведений, был задержан подросток.