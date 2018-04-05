Архив рубрики Происшествия

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По информации соцсетей, когда одессит Анатолий увидел, что пес Шарик забился в конвульсиях и заскулил, он схватил его на руки и побежал, чтобы успеть в ветеринарную клинику, "пожилой Анатолий плакал и прижимал к себе Шарика".