Архив рубрики Происшествия

На донецком направлении огонь велся из 122-миллиметровых минометов, гранатометов, а также противотанковой управляемой ракеты. Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, еще трое - получили ранения.
По словам прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова, организованная группа в течение 2013 года незаконно присвоила земельный участок ГП Радиопередающий центр" площадью более 115 га в г. Бровары стоимостью почти 120 млн грн.
По данным источника в СБУ, речь идет о задержании лица, "которое принимало участие в изготовлении самодельного взрывного устройства и установке его в мопед, который был оставлен рядом с выходом из здания телеканала".
Ранее судимый 22-летний уроженец Харьковской области Александр Яровой бежал из следственного изолятора в Харькове в четверг. Он был арестован 23 марта. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия.