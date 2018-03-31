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    В Мариуполе мать на трое суток закрыла в квартире маленьких детей

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    По словам старшей из девочек, мать ушла из дома три ночи назад, дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике.
    В Мариуполе мать на трое суток закрыла в квартире маленьких детей
    dn.npu.gov.ua

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Мариуполе мать оставила без присмотра на трое суток в квартире трех своих детей – девочек 8 и 3 лет, а также 11-месячного мальчика, сообщает ГУ НП в Донецкой области.

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    По данным правоохранителей, на третьем этаже многоэтажки дети с балкона звали на помощь, они не могли открыть двери, поэтому, кроме полиции, на место прибыли спасатели и медики.

    По словам старшей из девочек, мать ушла из дома три ночи назад, дверь за собой закрыла. Первые дни они ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. Когда еда закончилась, они начали звать на помощь.

    Дети были доставлены в медучреждения Мариуполя.

    К вечеру третьего дня 27 летняя мать пришла в полицию и заявила, что вышла из квартиры на 10 минут в магазин, а о случившемся узнала от соседей.

    dn.npu.gov.ua
    В Мариуполе мать на трое суток закрыла в квартире маленьких детей

    Пока выясняются полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей".

    Дети будут находиться в медицинском учреждении до принятия решение компетентных служб Левобережной районной администрации.

    Напомним, ранее в городе Днепр нетрезвая женщина, находясь с квартире двумя маленькими детьми, открыла газ.

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