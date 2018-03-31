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    Жестокое убийство пенсионеров под Киевом. Полиция задержала подозреваемых

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    Правоохранители, просмотрев видео с камер наблюдения, установили двух человек, причастных к убийству пожилых супругов.
    Наручники. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Полиция задержала второго подозреваемого в жестоком убийстве семейной пары пенсионеров в Ирпене, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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    "Нелюдей, которые в течение часа издевались над обнаженными телами супругов-пенсионеров в городе Ирпень, задержали и посадили в тюрьму на время следствия", — сказано в сообщении.

    Ранее правоохранители, просмотрев видео с камер наблюдения, установили двух человек, причастных к убийству пожилых супругов.

    Ими оказались супружеская пара — 47-летняя женщина и 52-летний мужчина. Узнав информацию от бабушки, что у пострадавших есть средства, злоумышленники вылетели из Польши и пришли грабить последних.

    По данным полиции, преступники вынесли из дома 3,500 долларов. Муж забрал 2000 долларов и вернулся в Польшу, а его жена отдала за долги 1000 долларов, а остальные — оставила себе. 

    Напомним, ранее стало известно, что в Ирпене Киевской области жестоко пытали и убили 81-летнего мужчину и его 79-летнюю жену.

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