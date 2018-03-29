В зоне АТО пропал украинский военный

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В четверг в зоне проведения АТО в Донбассе пропал украинских военный.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

"Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные поисковые мероприятия", — сообщает пресс-центр.

Пресс-центр АТО Пост пресс-центра АТО

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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