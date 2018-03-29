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    В зоне АТО пропал украинский военный

    (обновлено: )4101
    В пресс-центре АТО сообщили, что во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений выявлено отсутствие военнослужащего.
    Украинские военнослужащие в Авдеевке
    Вячеслав Аброськин в Facebook

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В четверг в зоне проведения АТО в Донбассе пропал украинских военный.

    Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

    "Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные поисковые мероприятия", — сообщает пресс-центр.

    Пресс-центр АТО
    Пост пресс-центра АТО

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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