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    В Харьковской области парень пытался сбежать в РФ в грузовом вагоне

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    Стражи границы обнаружили путешественника во время осмотра грузового поезда сообщением "Купянск - Сортировочный - Валуйки". Парень объяснил свой поступок тем, что товарным поездом, по его мнению, он быстрее попадет в Россию.
    На границе задержали парня, который в грузовом вагоне пытался сбежать в РФ
    Пресс-служба ГПСУ

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Харьковской области на станции Купянск – сортировочный пограничники задержали парня 1995 года рождения, который пытался незаконно пересечь границу. Об этом рассказали в пресс-службе облуправления ГПСУ.

    Пресс-служба ГПСУ
    На границе задержали парня, который в грузовом вагоне пытался сбежать в РФ

    Стражи границы обнаружили путешественника во время осмотра грузового поезда сообщением "Купянск — Сортировочный — Валуйки". С помощью систем видеонаблюдения сотрудники ГПСУ заметили в одном из вагонов мужчину.

    Свой поступок гражданин Украины объяснил тем, что товарным поездом, по его мнению, он быстрее попадет в Россию. На мужчину правоохранители составили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы. Дальнейшую судьбу путешественника решит суд.

    Напомним, ручную гранату, предположительно РГД-5, обнаружили российские пограничники при осмотре грузового поезда, следовавшего из Харькова в Белгород.

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