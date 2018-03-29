В Харьковской области парень пытался сбежать в РФ в грузовом вагоне

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Харьковской области на станции Купянск – сортировочный пограничники задержали парня 1995 года рождения, который пытался незаконно пересечь границу. Об этом рассказали в пресс-службе облуправления ГПСУ.

Пресс-служба ГПСУ На границе задержали парня, который в грузовом вагоне пытался сбежать в РФ

Стражи границы обнаружили путешественника во время осмотра грузового поезда сообщением "Купянск — Сортировочный — Валуйки". С помощью систем видеонаблюдения сотрудники ГПСУ заметили в одном из вагонов мужчину.

Свой поступок гражданин Украины объяснил тем, что товарным поездом, по его мнению, он быстрее попадет в Россию. На мужчину правоохранители составили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы. Дальнейшую судьбу путешественника решит суд.

Напомним, ручную гранату, предположительно РГД-5, обнаружили российские пограничники при осмотре грузового поезда, следовавшего из Харькова в Белгород.