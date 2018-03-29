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    В Одессе поймали торговца оружием, привезенным из зоны АТО

    (обновлено: )2810
    В СБУ сообщили, что злоумышленник переделывал травматическое и сигнальное оружие из зоны АТО на боевое с целью продажи.
    Оружие, вывезенное из зоны АТО
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения антитеррористической операции.

    "Правоохранители установили, что житель Одессы скупал оружие незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное на боевое с целью продажи. «Клиентов» он подыскивал в Интернете на тематических форумах. Среди «заказчиков» были, в частности, представители криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия", — сообщает СБУ.

    ssu.gov.ua
    Оружие, вывезенное из зоны АТО

    Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

    Граната стала детской игрушкой в Украине. Вовк о криминогенной ситуации
    РИА Новости Украина
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    Во время обысков по месту жительства и работы дельца сотрудники СБ Украины изъяли семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрыв-пакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра.

    Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправным действиям.

    Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали 41-летнего мужчину и провели санкционированный обыск в помещении, где изготавливались наркотики и хранилось оружие.

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