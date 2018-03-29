"В доме выбило все стекла и двери". Мощный взрыв произошел в Черновицкой области - СМИ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Черновицкой области в жилом доме произошел мощный взрыв. Как сообщили очевидцы, взрыв был настолько сильным, что в доме выбило все стекла и двери. Как пишет "Район.Инфо", люди не пострадали.

rayoninfo.info Взрыв в жилом доме в Черновицкой области

Сообщение в полицию и в аварийные службы поступило около 19:30 среды. По предварительной информации, причиной ЧП стал газовый баллон, которым пользовались владельцы дома. Проводится проверка.

Напомним, в киевской многоэтажке произошел взрыв.