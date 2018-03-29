наверх
29.03.201811:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    "В доме выбило все стекла и двери". Мощный взрыв произошел в Черновицкой области - СМИ

    (обновлено: )17401
    Как пишет местное издание, причиной ЧП стал газовый баллон, которым пользовались владельцы дома. Проводится проверка. Инцидент произошел в среду вечером.
    Взрыв в жилом доме в Черновицкой области
    rayoninfo.info

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Черновицкой области в жилом доме произошел мощный взрыв. Как сообщили очевидцы, взрыв был настолько сильным, что в доме выбило все стекла и двери. Как пишет "Район.Инфо", люди не пострадали.

    rayoninfo.info
    Взрыв в жилом доме в Черновицкой области

    Сообщение в полицию и в аварийные службы поступило около 19:30 среды. По предварительной информации, причиной ЧП стал газовый баллон, которым пользовались владельцы дома. Проводится проверка.

    Напомним, в киевской многоэтажке произошел взрыв.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Женщина плачет во время траурных мероприятий в память о погибших во время пожара в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    Арест Савченко: следствие, суд
    Ребенок в больнице. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?