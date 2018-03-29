наверх
29.03.201810:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Хмельницком произошел пожар в общежитии, спасены 27 человек

    0
    По данным ГСЧС, во время разведки и тушения пожара совместно с администрацией общежития сотрудники ведомства спасли с помощью механических лестниц 27 и эвакуировали 77 детей.

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Пожар произошел в ночь на четверг в общежитии торгово-экономического колледжа в городе Хмельницкий, пострадавших нет, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    По данным ведомства, пожар произошел в одной из комнат 4-этаждного здания.

    "Во время разведки и тушения пожара совместно с администрацией общежития спасатели спасли с помощью механических лестниц 27 и эвакуировали 77 детей. 104 студента временно отселены в Хмельницкий торгово-экономический колледж", — говорится в сообщении.

    Причины возгорания устанавливаются.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Женщина плачет во время траурных мероприятий в память о погибших во время пожара в Кемерово
      ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
      Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
      Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
      Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
      Арест Савченко: следствие, суд
      Ребенок в больнице. Архивное фото
      Медреформа или медицинский геноцид?