В Донбассе снайпер убил бойца "Правого сектора"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Донецкой области от выстрела снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора". Об этом сообщает фонд помощи армии "Вернись живым" в Facebook.

"На передовой погиб боец ДУК ПС Андрей с позывным "Дилли". Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь "Дилли" 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура", — говорится в сообщении.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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