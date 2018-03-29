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    В Донбассе снайпер убил бойца "Правого сектора"

    (обновлено: )34451
    Погибшему было 19 лет. Парень погиб от выстрела снайпера в Донецкой области. Военный родом из Конотопа, в городе объявили дни траура.
    19-летний боец Правого сектора погиб в Донбассе
    Фото со страницы "Вернись живым" в Facebook

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Донецкой области от выстрела снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора". Об этом сообщает фонд помощи армии "Вернись живым" в Facebook.

    "На передовой погиб боец ДУК ПС Андрей с позывным "Дилли". Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь "Дилли" 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура", — говорится в сообщении.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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