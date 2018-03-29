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    Силовики сообщают о резком увеличении числа обстрелов в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (370)

    (обновлено: )23
    По данным военных, на донецком направлении огонь велся из 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.
    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 54 случая обстрела за минувшие сутки в Донбассе.

    Как сообщает в четверг утром пресс-центр спецоперации в Facebook, "в результате вражеского огня украинские воины не пострадали".

    Балкон со стеклами, выбитыми от взрыва, который произошел на автостоянке во дворе жилого дома на улице Челюскинцев в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Из-за подрывов в Донецке местами паника – спецкор

    По данным пресс-центра, на донецком направлении огонь велся из 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. На луганском направлении, согласно сообщению, ополченцы при обстрелах использовали 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы.

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    Ситуация в Донбассе начала обострятся несколькими днями ранее, до этого в зоне конфликта наблюдалось относительное спокойствие.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердила, что с 30 марта вводится "пасхальное" перемирие.

    Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию Объединенных сил". Глава государства также напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат "антитеррористической операции" в регионе будет изменен на "операцию Объединенных сил".

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