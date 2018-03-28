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    В Сумах у пенсионера выманили более 100 тыс грн

    (обновлено: )4611
    Представившись сотрудницей пенсионного фонда, мошенница без труда проникла в квартиру пенсионера и поведала ему о денежной реформе, которая якобы началась в государстве.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Сумах мошеннице удалось втереться в доверие к пенсионеру и выманить у него более 100 тысяч гривен, сообщает "ТСН".

    Любопытно, что злоумышленница действовала по старой, но как выяснилось, безотказной схеме. Представившись сотрудницей пенсионного фонда, мошенница без труда проникла в квартиру пенсионера и поведала ему о денежной реформе, которая якобы началась в государстве. Женщина предложила старику поменять старые купюры на новые. Когда тот на минутку отвлекся, гостья исчезла с деньгами, которые мужчина откладывал всю жизнь.

    "Показывает, достает там из сумочки, мол вот смотрите: это старая 500, а вот новая. "А у вас какие?" И кто знает, я не знаю. "Давайте посмотрим, нужно ли менять, или нет", — говорю. "А доллары есть? О, Вам и доллары обменивать надо", — говорит", — рассказывает пострадавший пенсионер.

    Сейчас злоумышленницу разыскивает полиция.

    А граждан правоохранители призывают быть внимательными и осторожными, не пускать в квартиры незнакомых людей.

    "Запомните, что работники банковских учреждений, пенсионного фонда никогда не предложат подобных услуг, поскольку это не входит в круг их полномочий. Тем более, ходить по домам и предлагать услуги по обмену денег",  говорит старший инспектор отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области.

    Напомним, ранее сообщалось, что мошенники рассылают "вирусные" письма от имени ГФС Украины.

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