В Сумах у пенсионера выманили более 100 тыс грн

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Сумах мошеннице удалось втереться в доверие к пенсионеру и выманить у него более 100 тысяч гривен, сообщает "ТСН".

Любопытно, что злоумышленница действовала по старой, но как выяснилось, безотказной схеме. Представившись сотрудницей пенсионного фонда, мошенница без труда проникла в квартиру пенсионера и поведала ему о денежной реформе, которая якобы началась в государстве. Женщина предложила старику поменять старые купюры на новые. Когда тот на минутку отвлекся, гостья исчезла с деньгами, которые мужчина откладывал всю жизнь.

"Показывает, достает там из сумочки, мол вот смотрите: это старая 500, а вот новая. "А у вас какие?" И кто знает, я не знаю. "Давайте посмотрим, нужно ли менять, или нет", — говорю. "А доллары есть? О, Вам и доллары обменивать надо", — говорит", — рассказывает пострадавший пенсионер.

Сейчас злоумышленницу разыскивает полиция.

А граждан правоохранители призывают быть внимательными и осторожными, не пускать в квартиры незнакомых людей.

"Запомните, что работники банковских учреждений, пенсионного фонда никогда не предложат подобных услуг, поскольку это не входит в круг их полномочий. Тем более, ходить по домам и предлагать услуги по обмену денег", говорит старший инспектор отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенники рассылают "вирусные" письма от имени ГФС Украины.