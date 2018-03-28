В Одесской области задержали двух убийц

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В селе Любомирка Одесской области было обнаружено тело молодого парня со следами насильственной смерти. Документов при нем не было. Полиция в течение суток выяснила, что убитым оказался 19-летний парень, который уже двое суток не выходил на связь с родственниками. Было открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины — умышленное убийство.

В результате оперативно-следственных мероприятий правоохранители задержали двух подозреваемых. Как выяснилось, ночью у одного из развлекательных заведений произошел словесный конфликт. Мужчины вышли на улицу и направились в ближайшую деревню. Все это время за вслед за ними шел 19-летний парень.

Первые решили, что их преследуют и избили его палками неподалеку от остановки. После чего, бездыханное тело преступники оттащили от дороги и бросили в снег, забрали у убитого телефон, планшет и направились в областной центр.

Подозреваемые были задержаны сразу после того, как продали похищенное. Одному из них 19 лет, второму — 21. Парни не имеют постоянного места жительства.

Злоумышленников поместили в следственный изолятор. За содеянное преступление им грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.