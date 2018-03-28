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    В Одесской области задержали двух убийц

    (обновлено: )3702
    Подозреваемые были задержаны сразу после того, как продали похищенное. Одному из них 19 лет, второму — 21. Парни не имеют постоянного места жительства.
    Задержание преступников в Одесской области
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В селе Любомирка Одесской области было обнаружено тело молодого парня со следами насильственной смерти. Документов при нем не было. Полиция в течение суток выяснила, что убитым оказался 19-летний парень, который уже двое суток не выходил на связь с родственниками. Было открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины — умышленное убийство.

    В результате оперативно-следственных мероприятий правоохранители задержали двух подозреваемых. Как выяснилось, ночью у одного из развлекательных заведений произошел словесный конфликт. Мужчины вышли на улицу и направились в ближайшую деревню. Все это время за вслед за ними шел 19-летний парень.

    Первые решили, что их преследуют и избили его палками неподалеку от остановки. После чего, бездыханное тело преступники оттащили от дороги и бросили в снег, забрали у убитого телефон, планшет и направились в областной центр.

    Подозреваемые были задержаны сразу после того, как продали похищенное. Одному из них 19 лет, второму — 21. Парни не имеют постоянного места жительства.

    Злоумышленников поместили в следственный изолятор. За содеянное преступление им грозит до 15 лет лишения свободы.

    Расследование продолжается.

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