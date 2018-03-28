Житель Днепра спрятался в посылке и обворовал грузовик "Новой почты"

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Коминтерновский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который ради кражи спрятался в посылке "Новой почты".

21 декабря 2017 года житель Днепра изготовил деревянный ящик и спрятался в нем, попросив друга отправить коробку по почте в Харьков. В пути мужчина выбрался из "заточения" и похитил из других посылок ноутбук Toshiba, часы Apple Watch и мобильный телефон Хіоті общей стоимостью 13 тысяч гривен, сообщает.

Чужие товары преступник сложил в свой ящик и снова спрятался, пока его утром 22 декабря не нашли сотрудники "Новой почты".

Во время судебного разбирательства неудавшийся вор полностью признал свою вину. Судья приговорила его к трем годам лишения свободы с заменой реального срока на испытательный в два года.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Генпрокуратура провела массовые обыски в складских и офисных помещениях компании "Новая почта" в нескольких городах и якобы нашла признаки уклонения от уплаты налогов.