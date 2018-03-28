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    Житель Днепра спрятался в посылке и обворовал грузовик "Новой почты"

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (335)

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    Во время судебного разбирательства неудавшийся вор полностью признал свою вину. Судья приговорила его к трем годам лишения свободы с заменой реального срока на испытательный в два года.
    Новая почта
    Новая почта, facebook

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Коминтерновский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который ради кражи спрятался в посылке "Новой почты".

    Новая почта
    Фото со страницы "новой почты" в Facebook
    Обыски на "Новой почте". Луценко, проведи обыск у себя в голове - Скубченко

    21 декабря 2017 года житель Днепра изготовил деревянный ящик и спрятался в нем, попросив друга отправить коробку по почте в Харьков. В пути мужчина выбрался из "заточения" и похитил из других посылок ноутбук Toshiba, часы Apple Watch и мобильный телефон Хіоті общей стоимостью 13 тысяч гривен, сообщает.

    Чужие товары преступник сложил в свой ящик и снова спрятался, пока его утром 22 декабря не нашли сотрудники "Новой почты". 

    Во время судебного разбирательства неудавшийся вор полностью признал свою вину. Судья приговорила его к трем годам лишения свободы с заменой реального срока на испытательный в два года.

    Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Генпрокуратура провела массовые обыски в складских и офисных помещениях компании "Новая почта" в нескольких городах и якобы нашла признаки уклонения от уплаты налогов.

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