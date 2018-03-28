В Черкасской области атошник взорвал гранату в частном доме и убежал

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В одном из сел Черкасской области боец АТО подорвал гранату в частном доме.

"В дежурную часть Христиновского отделения полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел района в доме произошел взрыв. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и наряд групп реагирования патрульной полиции. По прибытию на место происшествия, сотрудники полиции установили, что во время распития спиртных напитков хозяин дома, который приехал из зоны проведения АТО, получил гранату, чтобы похвастаться ею перед своими товарищами и вынул из него кольцо. Не зная, что делать с гранатой, муж бросил ее, от чего в доме произошел взрыв. В результате взрыва никто из присутствующих не пострадал. После взрыва мужчина скрылся с места происшествия", — сообщает подробности полиция области.

Во время осмотра дома были изъяты предметы похожи на осколки боевой гранаты и направлены на экспертное исследование. За несколько часов полицейским удалось разыскать и задержать «подрывника».

По данному факту Христиновским отделением полиции открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве гранаты в зале игровых автоматов в Каменском Днепропетровской области.