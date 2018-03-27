Под Киевом жители забили насмерть овчарку, напавшую на детей

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. В городе Белая Церковь под Киевом немецкая овчарка сорвалась с поводка и покусала двоих детей (17 и 11 лет), а также 57-летнего мужчину, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"В полицию позвонила местная жительница, которая рассказала, что животное оторвалось с поводка, и набросилось на людей. В результате нападения три человека – двое детей и мужчина – получили ранения бедер, рук и ног. Пострадавшие госпитализированы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские, прибывшие на место происшествия, применили табельное оружие, выстрелив в воздух. После того, как собака отбежала от своих жертв, местные жители забили ее до смерти.

Тело животного отправили в ветеринарную клинику, чтобы выяснить, не болела ли она бешенством. Владельцу овчарки грозит административное наказание.

Ранее сообщалось, что три собаки растерзали 71-летнюю женщину в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области.