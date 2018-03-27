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    Происшествия

    В Днепре ревнивец устроил кровавую баню сопернику и любовнице

    (обновлено: )19030
    Полиция, прибывшая по вызову на улицу Философскую, увидела практически голого и окровавленного мужчину, стоявшего под забором частного дома. На подворье находились еще два человека, которые получили повреждения.
    В Днепре ревнивец напал на соперника и любовницу с молотком
    Фото informator.ua

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В ночь на вторник в Днепре на улице Философской произошли кровавые разборки, которые из ревности устроил местный житель.

    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Из Тернополя. Он ее по лицу, она его ножом в сердце - кровавая бытовуха

    Прибывшая полиция обнаружила возле забора частного дома полуголого окровавленного мужчину. Когда полицейские вошли во двор, то увидели еще одного мужчину и женщину, на голове которых были раны, а лица залиты кровью.

    По одной из версий происшедшего, ревнивый муж вернулся домой и застал свою сожительницу в объятьях двух мужчин. "Возможно, их было двое. После этого обнаженный "любовник" напал на него с молотком и избил. Второй участник конфликта, на котором не было одежды, утверждает, что напали на него. По сути, они обвиняют друг друга", — рассказали полицейские "Информатору".

    Очевидец происшествия сообщил, что это уже не первый случай агрессии со стороны обманутого мужа: "Она решила разорвать с ним отношения, а он приходит постоянно, окна бьет. В этот раз сиганул через забор, увидел ее с другим, и набросился на них двоих".

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    Видео инцидента доступно на Youtube (18+).

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