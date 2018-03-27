В Днепре ревнивец устроил кровавую баню сопернику и любовнице

Фото informator.ua

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В ночь на вторник в Днепре на улице Философской произошли кровавые разборки, которые из ревности устроил местный житель.

Прибывшая полиция обнаружила возле забора частного дома полуголого окровавленного мужчину. Когда полицейские вошли во двор, то увидели еще одного мужчину и женщину, на голове которых были раны, а лица залиты кровью.

По одной из версий происшедшего, ревнивый муж вернулся домой и застал свою сожительницу в объятьях двух мужчин. "Возможно, их было двое. После этого обнаженный "любовник" напал на него с молотком и избил. Второй участник конфликта, на котором не было одежды, утверждает, что напали на него. По сути, они обвиняют друг друга", — рассказали полицейские "Информатору".

Очевидец происшествия сообщил, что это уже не первый случай агрессии со стороны обманутого мужа: "Она решила разорвать с ним отношения, а он приходит постоянно, окна бьет. В этот раз сиганул через забор, увидел ее с другим, и набросился на них двоих".

Смотрите также: Полиция показала видео с места кровавого ЧП в киевском ресторане

Видео инцидента доступно на Youtube (18+).