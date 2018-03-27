В Сумах произошел пожар в общежитии, спасены 17 человек

ГСЧС

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Сумах произошел пожар в 9-этажном общежитии Сумского государственного университета; спасатели обнаружили 17 человек, которые находились в опасности, сообщает пресс-служба управления ГСЧС Украины в Сумской области.

"26 марта, в 12:06, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Замостянской в городе Сумы возник пожар в 9-этажном общежитии Сумского государственного университета. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й, 2-й Государственных пожарно-спасательных части и автолестница группы специальной пожарной техники", — говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных было установлено, что из окон 5-го этажа выходит густой дым. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в задымленное помещение и выяснили, что в одной из комнат на 5-м этаже горит мебель.

"Существовала угроза распространения огня в коридор и другие комнаты. Во время проведения разведки на 6, 7, 8 и 9 этажах спасатели обнаружили 17 человек. Люди находились в опасности, поскольку оказались в дымовой ловушке и не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. Силами звена газодымозащитной службы их удалось вывести из опасной зоны на улицу", — добавили в ГСЧС.

Параллельно со спасением людей проводилась ликвидация пожара. В 12:31 его локализовали, в 12:41 — ликвидировали. Вего к тушению привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Причина пожара устанавливается.

В воскресенье, 25 марта, в российском Кемерово произошел пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

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В Кузбассе 27-29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).